Proces electoral fara probleme, la Centrul de Detentie Craiova

Exercitarea dreptului de vot, in data de 09.06.2024, la alegerile pentru membrii din Romania in Parlamentul European din anul 2024 si pentru autoritatile publice locale din anul 2024, a avut loc si in Centrul de Detentie Craiova, fostul Penitenciar pentru Minori si Tineri Craiova.FOTO : centrul de detentie craiovaIn conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) din Hotararea nr. 65H din data de 26.04.2024 a Biroului Electoral Central privind unele masuri pentru exercitarea dreptului de vot ... citește toată știrea