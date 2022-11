Procesele in care sunt implicati consumatorii si bancile au scazut de trei ori fata de perioada 2015-2016

22 noiembrie, Bucuresti.Daca la momentul infiintarii si debutului activitatii CSALB (2015-2016), numarul de procese dintre banci si consumatori era de aproximativ 40.000, in prezent, numarul litigiilor din instante a scazut de trei ori, la putin peste 13.000 de procese. In acest context, Centrul de Solutionare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB)reia apelul catre bancile comerciale de a-si indruma clientii persoane fizice sa acceseze serviciile Centrului,pentru gasirea unei ... citeste toata stirea