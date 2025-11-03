Editeaza

Proiect european la Scoala Gimnaziala "Traian" din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 11:45
In perioada 27-30 octombrie 2025, patru cadre didactice de la Scoala Gimnaziala "Traian" - Maria Camelia Badea, Olivia Nicolae, Veronica Mihaela Pleseanu si Ana-Maria Iancu Filfan - au desfasurat o activitate de tip job-shadowing la "EMILIYAN STANEV SECONDARY SCHOOL" in Veliko Tarnovo, Bulgaria, in cadrul proiectului ERASMUS+ 2025-1-RO01-KA121-SCH-000328613, finantat cu sprijinul Uniunii Europene. Mobilitatea derulata in cadrul proiectului Erasmus+ a oferit prilejul de a analiza si compara ...citește toată știrea

