Proiect pentru Programul Examenului de Evaluare Nationala, aferent anului scolar 2025/2026. pus in dezbatere publica

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 13 August 2025, ora 11:45
Conform unui proiect al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Simularea Evaluarii Nationale (EN VIII) 2026 incepe pe 16 martie cu proba la Limba si literatura romana, dupa cum prevede calendarul pus in consultare publica de Ministerul Educatiei si Cercetarii , marti, 12 august, dupa cum precizeaza Edupedu.ro.
FOTO. captura edu.ro

Proiectul este unul amplu. Comunicarea rezultatelor are loc pe 30 martie 2026, potrivit proiectului. Calendar Simulare Evaluare Nationala 2026: 16 martie 2026 - Limba ...citește toată știrea

