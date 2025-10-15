Editeaza

Proiect transfrontalier in educatie, prezentat la Universitatea din Craiova

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 16:45
Universitatea din Craiova, in parteneriat cu Academia de Economie "D.A. Tsenov" si Asociatia Engage in Education, a lansat, astazi, proiectul "Promovarea educatiei incluzive si de calitate prin tehnologie, leadership si sport - Hard", finantat in cadrul Programului Interreg VI-A Romania - Bulgaria. Cuvintul de deschidere a conferintei in cadrul careia a fost prezentat ...citește toată știrea

