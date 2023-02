Proiectul de buget pentru anul 2023 a fost votat in plenul sedintei Consiliului Judetean Dolj

Ieri, consilierii judeteni convocati in sedinta ordinara, au votat proiectul de buget pentru acest an. Dintr-un buget estimat la aproape 770 de milioane de lei, peste 55 % din aceasta suma este alocata exclusiv investitiilor care vor avea un impact serios in ceea ce inseamna dezvoltarea judetului. Cea mai mare parte a sumei destinate dezvoltarii, adica 63,5%, este asigurata din surse financiare nerambursabile.Veniturile estimate sunt de peste 741 milioane lei, iar cheltuielile in jur de 766 ... citeste toata stirea