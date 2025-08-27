Editeaza

Proteste ale judecatorilor, iar Curtea de Apel Craiova nu face exceptie

Sursa: Cuvantul Libertatii
Miercuri, 27 August 2025, ora 11:45
18 citiri
Cele 16 Curti de Apel din tara sunt in protest, iar Curtea de Apel Craiova nu face exceptie. Judecatorii cer retragerea proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistratilor.

"In ziua de 26.08.2025, in cadrul Adunarilor Generale ale Judecatorilor de la nivelul Curtilor de Apel, toate cele 16 Curti de Apel din Romania au solicitat celorlalte doua puteri ale statului retragerea de urgenta a proiectului de lege privind reforma pensiilor de serviciu ale magistratilor si ...citește toată știrea

