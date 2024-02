"Protocolul de Colaborare - Punte intre institutii", la Craiova

Astazi, Serviciul de Probatiune Dolj a fost gazda unei intalniri regionale, in carul careia s-au pus bazele unui program amplu, in contextul dezvoltarii institutionale. Manifestarea s-a desfasurat sub titulatura "Protocolul de Colaborare - Punte intre institutii". Au participat reprezentanti ai institutiilor abilitate in reintegrarea in societate a persoanelor care au savarsit fapte penale, dar care nu au primit masuri privative de libertate, sau care se afla dupa eliberarea conditionata din ... citește toată știrea