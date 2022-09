PSD continua sa sustina investitiile din economia nationala prin programe dedicate IMM-urilor

Ministrii PSD de la Finante si Economie au promovat si sustinut permanent mecanisme prin care statul vine in sprijinul mediului de afaceri, pentru crearea de locuri de munca si dezvoltarea comunitatilor locale.In luna august s-a realizat o majorare consistenta, de un miliard de lei a bugetului schemei de ajutor de stat dedicata investitiilor importante in economie, in plus fata de suma deja alocata de 6,38 miliarde de lei. Este cea mai eficienta actiune pentru dezvoltarea economiei romanesti, ... citeste toata stirea