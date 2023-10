In cadrul conferintei judetene a OFSD Dolj, desfasurata ieri 1 octombrie, in sala Filarmonicii Oltenia din Craiova, deputata Alexandra Presura a fost realeasa, ca presedinta, in fruntea puternicei organizatii judetene de femei. Functia de secretar a revenit Mihaelei Barbieru. La lucrarile conferintei au luat parte eurodeputatul Claudiu Manda, presedintele PSD Dolj, presedintele Consiliului Judetean, Cosmin Vasile, prim-vicepresedinte al PSD ... citeste toata stirea