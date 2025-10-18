Editeaza

PSG revine si obtine un punct cu Strasbourg

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 18 Octombrie 2025, ora 11:45
Campioana Europei, PSG, a fost condusa cu 3-1, pe teren propriu, de Strasbourg, dar a reusit sa smulga o remiza, scor 3-3, in etapa a 8-a din Ligue 1. Pe Parc des Princes, gazdele au deschis scorul prin Barcola, in minutul 6, dar oaspetii au punctat apoi prin Panichelli,

