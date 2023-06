Politisti din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Dolj- Compartimentul de Analiza si Prevenire a Criminalitatii si Sectia 1 Politie Craiova, precum si specialisti ai Centrului de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Dolj continua activitatile informativ-preventive in contextul Festivalului IntenCity.Astazi, a fost organizat un infopoint in Piata "Mihai Viteazul" din Craiova, in zona turnului IntenCity, unde adolesecentii, tinerii si adultii au fost angrenati in discutii ... citeste toata stirea