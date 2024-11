Putin il felicita pe Trump si spune ca Rusia e pregatita pentru dialog

Vladimir Putin l-a felicitat pe Donald Trump pentru castigarea alegerilor din SUA si si-a exprimat admiratia pentru modul in care noul presedinte american a reactionat la tentativa de asasinare a sa, in timpul campaniei electorale. Cand un barbat inarmat a tras in el la Butler (Pennsylvania) pe 14 iulie a.c.. Putin a spus ca este pregatit pentru un dialog cu Trump, o perspectiva care va provoca neliniste la Kiev si in unele capitale europene. Primele remarci ale liderului de la Kremlin au fost ... citește toată știrea