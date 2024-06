Putin infurie si mai mult SUA cu vizita sa in Vietnam

Sub privirile atente ale Washingtonului dupa vizita la Phenian, Vladimir Putin si-a continuat turneul in Asia cu o escala la Hanoi in Vietnam. O vizita care are darul de a irita, in cea mai mare masura pe americani. Partenera de multa vreme a Vietnamului, Rusia isi reconsolideaza legaturile. Si asta dupa gestul recent de apropiere intre Vietnam si SUA materializat in septembrie 2023 printr-o vizita a presedintelui Joe Biden la Hanoi, care a permis semnarea unui acord diplomatic, de neconceput ... citește toată știrea