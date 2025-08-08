Editeaza

Radoi: "Am face cea mai mare greseala sa credem ca suntem calificati"

Sursa: Cuvantul Libertatii
Vineri, 08 August 2025, ora 11:45
In fata 25.000 de spectatori pe "Ion Oblemenco", Universitatea Craiova s-a impus cu 3-0 in fata celor de la Spartak Trnava, goluri marcate in repriza secunda de Baiaram, Al Hamlawi si Mora. La final, antrenorul Mirel Radoi a tras concluziile partidei, avertizandu-si elevii sa nu creada ca au rezolvat deja calificarea.

"Dupa rezultat, am putea spune ca suntem calificati, dar am face cea mai mare greseala. Ca sa glumim, pentru noi, 3-0 e un rezultat periculos. Avem acolo o repriza de jucat, care ...citește toată știrea

