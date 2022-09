Radoi crede ca Stiinta putea castiga mai clar cu FCSB

Dupa victoria cu 2-1 contra FCSB, la revenirea Stiintei pe "Ion Oblemenco", antrenorul Mirel Radoi a tras concluziile, spunand ca diferenta putea fi mai mare, dar a fost limitata de deciziile arbitrilor."Cred ca diferenta putea fi mai mare in prima repriza, cand am avut un joc bun, iar FCSB n-a avut multe ocazii. In a doua repriza am avut momente cand nu am mai gasit zonele, dar aici oarecum am fost presati si de FCSB, au incercat sa ne impinga in propria jumatate. E placut ca sunt aici, dar ... citeste toata stirea