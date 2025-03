Radoi: "Ne-am aratat limitele, n-am jucat ce am pregatit"

Dupa esecul cu 1-0 de pe Arena Nationala, in fata celor de la FCSB, antrenorul Universitatii Craiova, Mirel Radoi, a tras concluziile, admitand ca echipa sa a fost anihilata de adversar si nu a reusit sa puna in practica pe parcursul jocului ceea ce s-a lucrat la antrenamentele premergatoare partidei."Am inceput meciul greu, nu am reusit sa ducem mingea unde ne-am propus in zona centrala, sa cream doi contra unu, pentru ca de fiecare data, Chiriches sau Sut ieseau in presiune sus si atunci ... citește toată știrea