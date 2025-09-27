Editeaza

Radoi si Rotaru au acuzat "ticalosia" de la derby-ul cu Dinamo

Sursa: Cuvantul Libertatii
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 11:47
17 citiri
Dupa remiza cu Dinamo, nu exista persoana din cadrul echipei, din anturajul ei sau suporter oltean care sa nu simta frustrare. Antrenorul Mirel Radoi a incercat sa-si pastreze echilibrul la interviuri, si, cu exceptia iesirii la adresa dinamovistului Perica, care trebuia condamnat pentru gesturile golanesti, nu pentru ca este strain, a avut un discurs impecabil.

"Un meci asa cum am discutat, cu goluri. Era greu sa se termine la egalitate cu asa echipe ofensive. Meciul are doua scenarii. Pana ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Alex Mitrita s-a retras din nationala Romaniei
Umilit de ultimii selectioneri, Edi Iordanescu, care l-a ignorat complet, inclusiv la EURO 2024, si ...
Liverpool si Chelsea merg mai departe in Carabao Cup
Liverpool si Chelsea au folosit formule mult schimbate fata de cele obisnuite, dar ambele s-au ...
Zeljko Kopic: "La Craiova va fi un meci de titlu"
Derby-ul rundei a 11-a a Superligii se disputa vineri, de la ora 21.00, pe arena "Ion Oblemenco", ...
ActualitateBusinessSportLife Show