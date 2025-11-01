Editeaza

Radoi: "Va fi un derby intens cu Rapid"

Derby-ul ultimei etape a turului sezonului regular al Superligii, Universitatea Craiova - Rapid, se disputa duminica, de la ora 20.30, pe arena "Ion Oblemenco". Antrenorul oltenilor, Mirel Radoi, a prefatat astfel acest joc:

"Va fi un derby intens, cu dorinta mare de ambele parti de a castiga aceasta partida. Sper ca avantajul publicului, pe care l-am avut in ultimele 9 luni, in care am pierdut un singur meci acasa, tocmai in fata Rapidului, sa faca meciul greu pentru adversar. Am avut mai ...citește toată știrea

