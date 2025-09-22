Editeaza

Rapid pierde in premiera, CFR nu a mai castiga din prima etapa

Sursa: Cuvantul Libertatii
Luni, 22 Septembrie 2025, ora 02:08
15 citiri
Dupa esecul Craiovei la Galati, Rapid ramasese singura echipa neinvinsa din Superliga. Giulestenii infruntau Hermannstadt, acasa, in etapa a 10-a, iar Dobre a deschis scorul dupa pauza. Sibienii, care dominasera prima repriza, au revenit si au marcat de doua ori pe final, prin doi atacanti veniti de pe banca, Sergiu Bus si Chitu. Rapid este pe 3, la egalitate de puncte cu Botosani si Arges si la 4 puncte de liderul Universitatea Craiova. Pentru sibieni a fost a doua victorie in campionat, ei ...citește toată știrea

Disclaimer: Știrile locale sunt preluate automat de Ziare.com din publicațiile locale partenere. Ziare.com nu are niciun rol editorial în selectarea știrilor, iar publicațiile locale își asumă în totalitate răspunderea pentru conținut. Pentru orice sesizări privind conținutul acestor materiale de presă, contactați direct sursa principală, adică site-ul local.

Citeste stirile pe mobil: m.ziare.com
Top stiri Craiova
Pase scurte / pase lungi: Amintiri de alta data!
"PNL lupta pentru taxe si impozite mai mici"
SUA: Republicanii vor controla Senatul!
SUA (alegeri prezidentiale): Macron il felicita pe Donald Trump si se arata pregatit a lucra cu el
Israel: Netanyahu il demite pe ministrul Apararii, Yoav Gallant
Liga Campionilor: Real Madrid, inca o palma primita pe Santiago Bernabeu
Cele mai citite stiri
Oficiali de la Ambasada SUA in Romania, vizita in Craiova
Michael L. Dickerson, adjunct al Sefului de Misiune al Ambasadei SUA in Romania si Peter H. Brown, ...
Ultimele zile pentru depunerea cererii de obtinere a tichetului de energie
27 septembrie 2025 reprezinta termenul-limita pentru depunerea cererilor, prin intermediul ...
Gica Popescu a rememorat debutul sau in cupele europene
Acum aproape 40 de ani, pe 2 octombrie 1985, Universitatea Craiova reusea o spectaculoasa ...
ActualitateBusinessSportLife Show