Rasturnare de situatie la Craiova Super Rally

Bogdan Duma depaseste timpul record inregistrat in 2021 de Jerome France si obtine victoria la Craiova Super Rally. Locul secund este ocupat de Leo Borlovan, podiumul fiind completat de Vali Porcisteanu. Astfel, clasamentul final aduce doi juniori in fruntea clasamentului etapei.Vremea ploioasa a adus o rasturnare de situatie in timpul manselor de concurs, astfel incat favoritii etapei Jerome France, Mihai Leu si Costel Casuneanu au fost nevoiti sa parcurga traseul prin ploaie. Avand in ... citeste toata stirea