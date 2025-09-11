Editeaza

RAT Craiova, informatii pentru elevi

Sursa: Cuvantul Libertatii
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:45
19 citiri
RAT SRL Craiova informeaza elevii si parintii ca pentru emiterea sau reincarcarea cardurilor de calatorie sunt necesare mai multe documente.

Pentru obtinerea cardului de transport in comun, trebuie actualizate mai multe documente: carnetul de elev vizat pentru anul scolar in curs sau adeverinta emisa de scoala, in original; cartea de identitate originala pentru elevii peste 14 ani; copie dupa certificatul de nastere pentru elevii sub 14 ani. ...citește toată știrea

