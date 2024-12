Razboi in Ucraina: Aderarea Kievului la NATO ar constitui o amenintare "inacceptabila" pentru Rusia

Kremlinul a avertizat astazi prin Dmitri Peskov, in cadrul unui briefing de presa, ca aderarea Ucrainei la NATO ar costitui o amenintare "inacceptabila" la adresa Rusiei, in conditiile in care Kievul face presiuni asupra aliatilor occidentali in aceasta privinta. In ziua unei intalniri de la Bruxelles a ministrilor de Externe din tarile NATO, ... citește toată știrea