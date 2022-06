Razboi in Ucraina: Angela Merkel apara politica vis-a-vis de Rusia

Fostul cancelar german Angela Merkel si-a aparat marti 7 iunie a.c., in premiera, intr-un interviu de 90 de minute, la sediul teatrului din Berlin, in dialogul cu jurnalistul Alexander Osang, de la Der Spiegel, politica externa vis-a-vis de Rusia. Interviul fusese prilejuit de lansarea unei carti intitulate "Was also ist mein Land" (Ce este asadar tara mea) cu multe discursuri ale fostului cancelar. Dar cum sublinia "Spiegel", cartea n-a fost evocata decat en-passant de vedeta serii, in varsta ... citeste toata stirea