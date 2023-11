Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, l-a acuzat marti, in fata unei comisii din Senat, pe presedintele rus Vladimir Putin ca incearca sa foloseasca razboiul dintre Israel si Hamas in speranta ca va distrage atentia (...) si va determina SUA sa-si reduca sprijinul pentru Ucraina. Secretarul de stat american crede ca Vladimir Putin va reusi in incercarea de a ocupa teritorii ucrainene prin forta, daca SUA inceteaza sa sustina Kievul. "Daca le scoatem acum covorul de sub picioare, Putin va ... citeste toata stirea