Razboi in Ucraina: Beijingul ii raspunde lui Zelenski

China nu face presiuni asupra altor tari, a declarat Mao Ning, purtatorul de cuvant al ministerului chinez de Externe, in replica la comentariiel facute de presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, in cadrul dialogului Shangri-La de saptamana trecuta, unde a afirmat ca Rusia si China incearca sa submineze conferinta de pace din Elvetia. Purtatorul de cuvant al diplomatiei chineze a mai spus: "Am remarcat ca exista statistici care atesta ca peste 60% din ...