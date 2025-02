Razboi in Ucraina: Contactele diplomatice intre Rusia si SUA s-au intensificat

Pentru prima data, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor, contactele diplomatice cu SUA s-au intensificat. "Exista intr-adevar contacte intre diferite departamente, iar acestea s-au intensificat in ultima perioada. Nu pot oferi alte detalii". Saptamana viitoare, generalul in retragere Keith Kellogg, trimisul special al lui Donald Trump in Ucraina, este asteptat sa anunte noi planuri, pentru ... citește toată știrea