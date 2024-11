Razboi in Ucraina: Echipa lui Trump analizeaza amanarea aderarii Ucrainei la NATO pentru urmatorii 20 de ani

O idee discutata la nivelul echipei presedintelui ales al SUA, Donald Trump, pentru a pune capat razboiului, din Ucraina, presupune amanarea aderarii acestei tari la NATO, cu cel putin 20 de ani, in schimbul aprovizionarii continue cu arme, a informat Wall Street Journal (WSJ) pe 6 noiembrie, citand trei surse apropiate de Donald Trump. Informatia este preluata de fluxul de stiri al The Kyiv Independent. Donald Trump a spus, in repetate randuri, ca ar putea pune capat razboiului in 24 de ore. ... citește toată știrea