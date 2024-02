Razboi in Ucraina: Emmanuel Macron nu exclude trimiterea de trupe occidentale

Emmanuel Macron a convocat, luni, 26 februarie a.c., aliatii Ucrainei, la Paris, pentru "un inceput" menit sa asigure "infrangerea" Rusiei, anuntand noi masuri pentru a oferi mai multe arme Kievului. Liderul de la Elysee n-a exclus optiunea de a trimite trupe occidentale in viitor, dat fiind momentul critic pentru Ucraina, in asteptarea armelor occidentale. In fata mai multor sefi de stat si de guvern europeni, printre care cancelarul Olaf Scholz, presedintii polonez Andrzej Duda si slovac ... citește toată știrea