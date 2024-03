Razboi in Ucraina: Europa cauta modalitati de a ajuta mai mult Republica Moldova

Potrivit Reuters, in zilele urmatoare, va fi organizata o intalnire la Paris pentru a spori sprijinul pentru Chisinau, in fata eforturilor Moscovei de destabilizare din ce in ce mai agresiva. Occidentalii stiu de mult ca Transnistria, regiune separatista pro-rusa, figureaza in pachetul de carti al Kremlinului. In ultimele zile au devenit mai constienti de urgenta de a-si intensifica sprijinul pentru Chisinau si deja Parisul a anuntat ... citește toată știrea