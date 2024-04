Razboi in Ucraina: Fara ajutorul SUA -avertizeaza Zelenski- vom pierde razboiul

Duminica presedintele ucrainian Volodimir Zelenski a avertizat ca tara sa va pierde razboiul daca ajutorul asteptat din SUA, de 60 miliarde dolari ramane blocat in Congres, intr-un moment in care armata rusa isi creste presiunea in estul tarii. Dupa care Volodimir Zelenski a avertizat ca daca Ucraina pierde razboiul alte state europene vor fi atacate, cliseu de acum, destul de discutabil. Programul american de asistenta militara si economica pentru Kiev, in valoare de 60 miliarde dolari a fost ... citește toată știrea