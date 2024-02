Razboi in Ucraina: Kremlinul ii raspunde lui Emmanuel Macron

Raspunsul Moscovei la afirmatiile lui Emmanuel Macron, conform caruia "nu este exclusa trimiterea de trupe terestre" n-a intarziat: "trimiterea de trupe in Ucraina nu ar fi in interesul occidentalilor. Ei trebuie sa fie constienti de asta", a declarat jurnalistilor purtatorul de cuvant Dmitri Peskov, considerand ca simpla evocare a unei asemenea posibilitati constituie "un element nou foarte important" in conflict. Kievul, in schimb, a reactionat pozitiv la declaratia presedintelui francez. Cu ... citește toată știrea