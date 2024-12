Razboi in Ucraina: Lavrov considera ca noul razboi rece ameninta sa devina fierbinte

Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat joi Occidentul, in cadrul reuniunii Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) din Malta, ca ar fi orchestrat un razboi rece, opinand ca acum ameninta sa devina fierbinte. "Dupa dezastrul afghan (retragerea militarilor in 2013) era nevoie de un inamic. Solutia a fost o reincarnare a razboiului rece, doar ca acum riscul este acela de a trece intr-o faza fierbinte", a spus Lavrov, in fata reprezentantilor celor 57 de state ... citește toată știrea