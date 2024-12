Razboi in Ucraina: Macron ca mediator intre Donald Trump si Volodimir Zelenski

Lovit in urma cu cateva zile, de un cutremur politic, prin caderea guvernului, si dificultatea construirii unui alt guvern, presedintele francez Emmanuel Macron a incercat, cum deja se stie, in marginea ceremoniei de redeschidere a Catedralei Notre Dame, sa faciliteze un nou dialog intre presedintele Donald Trump si omologul sau ucrainian Volodimir Zelenski in "Salonul de Aur" al Palatului Elysee. Macron, foarte activ in spatiul post-sovietic, incearca sa consolideze pozitia Frantei in UE pe ... citește toată știrea