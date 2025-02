Razboi in Ucraina: Macron dezvaluie ce-i va spune lui Trump despre Putin

France 24 dezvaluie ce-i va cere presedintele Emmanuel Macron, la Casa Alba, lui Donald Trump: sa ia masuri dure impotriva presedintelui rus Vladimir Putin. "Ii voi spune: nu poti fi slab impotriva presedintelui Putin. Acesta nu esti tu, nu este in interesul tau", a spus Macron, care nu intentioneaza sa trimita trupe in Ucraina, dar ia in considerare sa ofere garantii de securitate, dupa un posibil acord de incetare a focului in Rusia. In repetate randuri, Macron a anuntat posibilitatea ... citește toată știrea