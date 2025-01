Razboi in Ucraina: Moscova crede ca nimic nu se va schimba radical!

Viitorul consilier pentru securitate nationala, Mike Waltz, a spus ca se asteapta ca presedintele ales Donald Trump sa stabileasca "in perioada urmatoare" strategia care va duce la incheierea razboiului dintre Rusia si Ucraina. Intervievat ieri, la o emisiune "This Week", de la ABC, Waltz a spus intre altele: "Din perspectiva presedintelui Trump nu poti incheia un acord daca nu ai un tip de relatie si dialog cu cealalta. Si vom stabili asta cu siguranta in lunile urmatoare". Gazda emisiunii, ... citește toată știrea