Razboi in Ucraina: O infrangere pentru Kiev este posibila, fara ajutor suplmentar

Seful CIA, Bill Burns, in timpul unui discurs la Centrul "George W. Bush" a avertizat, ieri, ca Ucraina ar putea pierde razboiul impotriva Rusiei, pana la sfarsitul anului, daca SUA nu ii ofera mai mult ajutor militar. Avertismentul directorului CIA, Bill Burns, a venit cu doua zile inainte de un vot programat sambata, in Camera Reprezentantilor, cu privire la un pachet de 61 miliarde dolari, in sprijinul Ucrainei, in principal militar, dupa luni de blocaj ... citește toată știrea