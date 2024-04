Razboi in Ucraina: Parisul se asteapta ca Beijingul "sa trimita mesaje foarte clare Rusiei"

Prezent la Beijing in cursul zilei de astazi, ministrul francez de externe, Stephane Sejourne a pledat in cursul unei conferinte de presa tinuta impreuna cu omologul sau chinez Wang Yi pentru "un echilibru de putere favorabil Ucrainei" (?!). In mod evident, China joaca un rol cheie in independenta, respectul pentru dreptul international, inclusiv suveranitatea Ucrainei, a spus seful diplomatiei franceze. China se declara neutra dar relatia ei cu Rusia s-a diversificat si adancit de la inceputul ... citește toată știrea