Razboi in Ucraina: Pentru Donald Tusk Europa a intrat in "era de dinainte de razboi"

Premierul polinez Donald Tusk a declarat vineri 29 martie, in cadrul unui interviu acordat presei europene ca "razboiul nu mai este un concept al trecutului" pe continent, care acum a intrat, potrivit acestuia in pre-epoca de razboi. Rusia si-a intensificat atacurile aeriene, impotriva Ucrainei, vecina Poloniei in ultimele zile si loviturile au afectat 3 centrale termice intrerupand furnizarea curentului electric in mai multe regiuni. Donald Tusk a carui tara este printre cei mai