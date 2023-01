Razboi in Ucraina: Polonia califica inacceptabila atitudinea Germaniei

Premierul polonez Mateusz Morawiecki, a calificat ieri, intr-o declaratie facuta agentiei poloneze PAP "inacceptabil" refuzul Berlinului de a furniza tancuri grele Leopard Kievului, reclamate insistent intr-un mement de ofensiva al rusilor. "Este aproape un an de cand razboiul a inceput. Nevinovatii mor in fiecare zi. Bombele rusesti fac ravagii in orasele ucrainiene. Obiectivele civile sunt atacate". Declaratia survine la doua zile dupa reuniunea largita a 50 de tari la baza americana Ramstein, ... citeste toata stirea