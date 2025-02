Razboi in Ucraina: Putin l-a declarat toxic pe Zelenski

Dupa cum relateaza TASS, Vladimir Putin a declarat ca Volodimir Zelenski nu are nici o sansa de a fi reales presedinte, daca vor fi organizate alegeri prezidentiale in Ucraina. Orice manipulare a rezultatului alegerilor nu ar salva situatia pentru Zelenski. "Cu exceptia cazului in care desigur, ceva este falsificat grav, dar asta ar fi rau pentru el", a spus liderul de la Kremlin, raspunzand ziaristului Pavel Zarubin de la VGTRK. In plus Putin l-a acuzat pe Zelenski ca a dat ordine absurde care ... citește toată știrea