Razboi in Ucraina: Rachete Storm Shadow pentru a lovi in interiorul Rusiei

Keir Starmer premierul Marii Britanii a declarat la summit-ul G20 ca tara sa trebuie sa dubleze sprijinul pentru Ucraina, in timp ce surse diplomatice au informat ca se asteapta ca alte tari europene sa urmeze exemplul SUA. Premierul britanic a spus ca desi nu va intra in detalii operationale, va face mai mult pentru a ajuta Ucraina, a carei retea de electricitate a fost afectata de un nou val de bombardamente rusesti. Donald Trump a ramas tacut cu privire la aceasta problema, in schimb fiul