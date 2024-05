Razboi in Ucraina: Rusia desfasoara exercitii nucleare ordonate de Putin

Ministerul rus de Externe a publicat o declaratie in legatura cu viitoarele exercitii ale fortelor nucleare tactice, ordonate de Vladimir Putin. Dupa cum a explicat MAE rus, in comunicatul sau, relateaza cotidianul Kommersant, o serie de declaratii recente facuta de liderii tarilor NATO conduc conflictul ucrainian spre o ciocnire directa intre Alianta si Rusia. In acest sens, ministerul rus de Externe a decis sa reaminteasca faptul ca suveranitatea tarii si integritatea ei teritoriala sunt ... citește toată știrea