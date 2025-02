Razboi in Ucraina: Trump spune ca Rusia "tine cartile"

"Cred ca rusii vor sa incheie razboiul", a spus Donald Trump, care a mai adaugat ca "rusii au un pic de stapanire pe carti, pentru ca au ocupat mult teritoriu". Declaratia a fost facuta in discutia cu reporterii in avionul prezidential. Presedintele american a mai acuzat Kievul ca l-ar fi tratat nepoliticos pe secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, in timpul vizitei acestuia la Kiev, pentru a se intalni cu Zelenski, care... dormea si nu era disponibil sa se intalneasca cu el. La randul sau ... citește toată știrea