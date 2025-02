Razboi in Ucraina: "UE si mai ales Germania sunt incapabile de o solutie diplomatica"

Alice Weidel, co-presedintele partidului Alternativa pentru Germania (AfD) si-a exprimat parerea duminica, la un eveniment de campanie, despre razboiul din Ucraina afirmand ca UE si in special Germania nu pot ajuta la gasirea unei solutii diplomatice la conflictul din Ucraina. Ea a accentuat ca Trump "a fost singurul care a vorbit despre pace in timpul campaniei sale electorale de anul trecut". Weidel a mai spus ca UE si Germania in special "din pacate nu mai sunt capabile sa aduca pacea pentru ... citește toată știrea