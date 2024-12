Razboi in Ucraina: Zelenski admite ca armata sa nu are puterea sa recucereasca teritoriile ocupate de armata rusa

Pentru "Le Parisien", Volodimir Zelenski a admis ca in prezent Ucraina nu are puterea militara pentru a recupera intreg teritoriul pe care armata Federatiei ruse l-a ocupat dupa 2014, cand si-a reanexat Crimeea. Dar asta nu inseamna ca de acum Kievul va recunoaste teritoriile controlate de rusi, ca apartind Federatiei ruse, desi Vladimir Putin -in cateva randuri- a reiterat ca la "iesirea" din ex-URSS, Ucraina trebuia sa se regaseasca in teritoriile cu care a intrat, dar asta este o alta ... citește toată știrea