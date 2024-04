Razboi in Ucraina: Zelenski crede ca Moscova vrea sa impiedice summit-ul de la Burgenstock

Volodimir Zelenski a acuzat Moscova, in fata diplomatilor straini acreditati la Kiev, in randul carora s-a aflat inclusiv insarcinatul cu afaceri al Elvetiei, ca are "un plan concret sa impiedice conferinta de pace in privinta Ucrainei organizata la Burgenstock". In interventia sa, el s-a referit la informatii precise, date specifice, aflate de la serviciile secrete. Potrivit acestuia Moscova nu doreste doar sa perturbe conferinta de pace, ci are un plan concret despre cum sa se desfasoare, cum ... citește toată știrea