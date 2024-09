Razboi in Ucraina: Zelenski, in SUA, pentru a-si prezenta "planul de victorie"

Presedintele ucrainean a sosit aseara in SUA, unde va prezenta lui Joe Biden si aliatilor sai detaliile planului sau de pace, descris drept "plan de victorie", menit sa puna capat razboiului din tara sa. "Acest razboi se poate termina printr-o pace justa, doar prin eforturi internationale. Planul de victorie al Ucrainei va fi pe masa tuturor aliatilor nostri", a scris Zelenski pe reteaua de socializare X. Inainte de New York si Washington, presedintele ucrainean s-a deplasat in Pennsylvania, ... citește toată știrea