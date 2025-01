Razboi in Ucraina: Zelenski minimalizeaza comentariile lui Donald Trump

Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a minimalizat miercuri comentariile presedintelui american Donald Trump, care declarase cu o zi inainte "intelegerea Rusiei", cu privire la posibila aderare la NATO a Ucrainei. Donald Trump, care a criticat, in repetate randuri, pachetul financiar de sprijin american pentru Ucraina, a sugerat marti ca eforturile administratiei Biden de a integra Ucraina in NATO au contribuit la invazia rusa. Intrebat despre aceste observatii, in timpul unei conferinte ... citește toată știrea