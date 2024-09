Razboi in Ucraina: Zelenski va prezenta aliatilor un plan de victorie

In mesajul sau obisnuit de seara, Volodimir Zelenski a anuntat ca si-a finalizat in procent de 90% "planul de victorie", pe care il va prezenta aliatilor saptamana viitoare, incepand cu Joe Biden, in marja Adunarii Generale a ONU de la New York. "Fiecare punct este plin de substanta reala, din punct de vedere militar, politic, diplomatic si economic. Pasii necesari pentru Ucraina sunt deja clar definiti". SUA s-au angajat sa puna Ucraina in cea mai buna pozitie posibila pentru a se impune, a ... citește toată știrea